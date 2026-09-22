Comercio Interior abre 24 mercados de barrio con precios hasta 15 % más bajos

La Habana.- El Ministerio de Comercio Interior (Mincin) anunció la apertura de 24 mercados de barrio en diferentes territorios del país, como parte de las transformaciones que se implementan en el sector de comercio, gastronomía y servicios

Estos establecimientos tienen entre sus objetivos reubicar y transformar la actual red de bodegas, mercados y carnicerías, con prioridad en la comercialización de alimentos y artículos de aseo.

Los nuevos mercados prevén una reducción de precios de entre 10 y 15 por ciento en comparación con otros puntos de venta, de acuerdo con lo informado por Marpessa Portal de Villiers, directora general de Ventas de Mercancías del Mincin.

La funcionaria explicó que todas las provincias trabajan en esta modalidad, con mayor número de unidades en Guantánamo y La Habana.

Entre los incentivos fiscales previstos para los actores económicos no estatales se encuentra una bonificación del cinco por ciento en el pago del impuesto sobre ventas. También se establece la exoneración de ese tributo para quienes comercialicen de forma mayorista con entidades seleccionadas del sistema de Comercio Interior.

La medida abarca productos como leche en polvo, pollo, picadillo, aceite vegetal, arroz, azúcar y café, además de artículos de aseo como detergente, jabón y papel sanitario.

El vínculo entre la empresa propietaria del establecimiento y el actor económico aprobado se establecerá mediante contratos de administración y comercialización. La selección de los trabajadores tendrá prioridad para quienes ya laboraban en el local.

Asimismo, se contempla la exoneración del pago de arrendamiento durante los dos primeros años de funcionamiento bajo este esquema.

Como parte de las transformaciones, el Mincin promueve además la creación de Mercados de Abasto, concebidos como una alternativa para el reordenamiento del comercio mayorista.

Estos establecimientos permitirán el acceso directo de personas naturales y jurídicas, bajo el principio de oferta y demanda y mediante ventas al por mayor en diferentes formatos.

🏪 ¿Qué son los Mercados de Barrio? El Mercado de Barrio constituye una forma de gestión de venta de mercancías para la comercialización de una nomenclatura definida de productos en establecimientos seleccionados. 📝 En los establecimientos puede aplicarse la venta regulada, en correspondencia con la disponibilidad del producto, la demanda y el precio, previa evaluación de los intereses territoriales y sociales. 🛍️ Se impulsan la mensajería, el preempaque y el uso de canales electrónicos. 💰 Se opera en pesos cubanos y se desarrolla el comercio electrónico, que incluye el pago desde el exterior. ¿Quiénes pueden participar? 👥 Los establecimientos pueden ser administrados por empresas, micro, pequeñas y medianas empresas; cooperativas no agropecuarias; trabajadores por cuenta propia; modalidades de inversión extranjera y otros actores autorizados.

(Con información del periódico Granma)