Cuba denuncia en Vietnam agresión multidimensional de EE.UU.

El embajador de Cuba en Vietnam, Rogelio Polanco, afirmó hoy aquí que la isla enfrenta una agresión multidimensional de Estados Unidos que castiga colectivamente a todo el pueblo.

«Denunciamos firmemente el bloqueo energético que intenta provocar una crisis humanitaria para generar desestabilización en nuestro país», expresó Polanco durante una rueda de prensa en el salón Cohíba de la Residencia del embajador en Hanoi.

Cuba no es una amenaza, la amenaza es el bloqueo, y Cuba como país de paz continuará haciendo todos sus esfuerzos para garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial, añadió en presencia de otros miembros de la misión estatal y de periodistas de medios nacionales y extranjeros, incluido Prensa Latina.

Al referirse a la abrumadora solidaridad de gobiernos y pueblos contra esa política de asfixia, aplicada sin precedentes por la actual administración norteamericana, el diplomático reconoció el apoyo del Partido Comunista, del Estado, del Gobierno y del pueblo vietnamitas.

Igualmente, destacó que el exitoso proceso de Renovación (Do Moi) en Vietnam constituye un referente válido en la superación de las dificultades causadas por la hostilidad de Estados Unidos, en aras de encaminarse al desarrollo a través de transformaciones económicas y sociales en curso.

En un escenario complejo de cerco energético, de recrudecimiento sin precedentes del bloqueo no nos hemos detenido esperando a que se relajen o se levanten estas sanciones, continuó el embajador, al señalar que las transformaciones van dirigidas a aumentar la riqueza nacional, la prosperidad y el bienestar del pueblo cubano.

Explicó que los daños son transversales a todos los sectores y tienen consecuencias directas sobre la calidad de vida y los derechos humanos del pueblo.

«El Gobierno de Estados Unidos ha reforzado sus intentos por asfixiar y aislar totalmente a Cuba, (…) ha incorporado como herramienta de máxima presión la imposición de un cerco energético y un exhaustivo esquema de sanciones secundarias sobre terceros países que sostengan inversiones o vínculos comerciales con Cuba», remarcó.

Sin embargo, expresó que el país caribeño no está aislado, tiene el apoyo irrestricto de la comunidad internacional, y además no está detenido en el tiempo.

Cuba lleva adelante una labor intensa para superar la actual situación y garantizar la continuidad de nuestra Revolución, añadió.

Polanco reconoció el irrestricto apoyo de Vietnam a la causa cubana, además de ser uno de los 145 países y 38 organizaciones internacionales que hicieron contribuciones a la resolución contra el bloqueo de Estados Unidos, que por trigésimo cuarta ocasión será presentada en la Asamblea General de Naciones Unidas, el 27 y 28 de octubre próximos.

Vietnam ha sido muy consistente, con una posición firme e invariable en demanda del cese del bloqueo económico contra Cuba, acotó tras recordar las exhortaciones de los máximos dirigentes vietnamitas a poner fin a esa política y los llamados a la comunidad internacional para apoyar su levantamiento en solidaridad con los cubanos.