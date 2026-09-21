I Coloquio Universitario de Comunicación Social “Alfredo Gálvez in memoriam”: homenaje y nuevas voces

Camagüey- El Museo San Juan de Dios acogerá el próximo 26 de septiembre el I Coloquio Universitario de Comunicación Social “Alfredo Gálvez in memoriam”, un espacio académico que busca propiciar el intercambio y la reflexión en torno a los retos actuales de la comunicación.

La iniciativa surge de estudiantes de la carrera en la Universidad de Camagüey, quienes decidieron rendir homenaje al profesor Alfredo Gálvez García, Premio Nacional de Relaciones Públicas en 2010 y referente en la investigación sobre comunicación y sociedad.

El coloquio se distingue por estar coordinado y conducido por los propios estudiantes, quienes asumen tanto la conferencia inaugural como el panel de la tarde. La primera edición será gratuita, con el propósito de incentivar la participación y abrir un espacio inclusivo para la producción académica.

En total se presentarán 30 ponencias, de las cuales 16 corresponden a estudiantes, procedentes de universidades de Camagüey, Las Tunas, Santa Clara, La Habana y Santiago de Cuba, además de la Universidad de Ciencias Médicas.

Las actividades incluyen el homenaje al profesor Gálvez, seguido de la conferencia inaugural sobre metáforas de género en el discurso radiofónico de Radio Cadena Agramonte. Posteriormente se abrirá una exposición fotográfica vinculada al trabajo comunitario de Cáritas en Camagüey.

En la tarde se desarrollará el panel “Prácticas y experiencias en gestión de los ámbitos comunicativos”, con la participación de estudiantes y profesionales. El cierre contempla la entrega de reconocimientos y la convocatoria a la segunda edición del coloquio.

El programa se articula en torno a los tres ámbitos comunicativos reconocidos por la Ley 162 de Comunicación Social: comunicación mediática, comunicación organizacional y comunicación comunitaria.

Aunque concebido en Camagüey, el evento se consolida como un espacio nacional, al reunir ponencias de diversas provincias y sumar la participación de profesionales de medios, universidades y asociaciones. Su carácter híbrido permitirá que estudiantes y especialistas de distintos territorios compartan experiencias y enfoques, fortaleciendo la producción académica y el diálogo interdisciplinario.