Llama Morales Ojeda a vindicar siempre a Cuba

La Habana.- Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, resaltó hoy desde sus perfiles en redes sociales, la necesidad de vindicar siempre a Cuba frente a las campañas de desprestigio y manipulación mediática.

Morales Ojeda recordó que cuando el Héroe Nacional José Martí salió en defensa de la nación ante las calumnias de un periódico estadounidense, enseñó cómo un pueblo pequeño podía enfrentar al poderoso con la fuerza de la verdad.

«A Cuba, vindicarla siempre», escribió el dirigente, al subrayar que los escenarios han cambiado, pero la esencia de la resistencia se mantiene intacta frente a intentos de imponer narrativas ajenas.

Señaló que las campañas buscan presentar la resistencia como fracaso y la dignidad como obstinación, pero la mejor vindicación surge del día a día, con un pueblo que enfrenta el bloqueo económico, comercial y financiero con creatividad y defiende su soberanía sin claudicar. Morales Ojeda destacó que vindicar a Cuba hoy significa ejercer el pensamiento crítico, desenmascarar las mentiras con argumentos y demostrar en la cultura, la ciencia y la solidaridad la valía de la nación.

Recordó la enseñanza martiana de que la justicia, cuando se levanta con dignidad, termina imponiéndose por encima de cualquier intento de silenciarla.