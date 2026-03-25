Copa Ignacio Agramonte: estudiantes camagüeyanos optan por ingreso directo a la Universidad

Camagüey- Con la participación de alrededor de 430 estudiantes de la provincia, la Universidad de Camagüey (UC) ultima los detalles para una nueva edición de la Copa Ignacio Agramonte, un evento competitivo que permite el ingreso directo a la Educación Superior, este año a través de 22 especialidades.

A pesar del complejo contexto nacional, la casa de altos estudios agramontina se erige como la única del país que actualmente se prepara para desarrollar esta importante convocatoria.

La Dra. C. Alicia Rodriguez Gregorich, Vicerrectora de Formación de la Universidad de Camagüey, explicó que las pruebas se desarrollarán de manera simultánea en doce municipios, con sedes habilitadas en instituciones educativas. En la cabecera provincial, los exámenes tendrán lugar en el IPU Álvaro Morrell y en el IPVCE Máximo Gómez, mientras que en el resto del territorio se organizarán en centros docentes adaptados para tal fin.

El municipio con mayor representación, con 25 aspirantes es Nuevitas, después de la cabecera municipal. La Vicerrectora, subrayó la alta implicación de los jóvenes de esa localidad en esta oportunidad de ingreso.

El certamen está concebido para captar estudiantes con talento, fuerte inclinación y vocación demostrada hacia las carreras por las que optan. Según datos históricos, casi el 50 por ciento de los jóvenes que se presentan logran incorporarse a la Educación Superior a través de esta vía, lo que evidencia su efectividad como mecanismo de nivelación y estímulo al mérito académico.

Los resultados de las jornadas competitivas se darán el próximo diez de abril, fecha prevista para el otorgamiento de las plazas en las diferentes carreras, un proceso que se realizará de conjunto con la Dirección Provincial de Educación.

Con este evento, la Universidad de Camagüey reafirma su compromiso con la continuidad de estudios de los jóvenes talentos, manteniendo en pie una iniciativa que, pese a las dificultades actuales del país, sigue siendo una esperanza segura para quienes sueñan con un futuro profesional.