Intelectuales camagüeyanos profundizan en la obra revolucionaria de Raúl Castro Ruz

Camagüey- Al cumplirse el 95 aniversario del natalicio de Raúl Castro Ruz, la Unión de Historiadores de la provincia de Camagüey desarrolló un coloquio sobre la vida militar y política del líder de la Revolución Cubana.

Al encuentro asistieron las principales autoridades políticas y de gobierno de la provincia, intelectuales y representantes de diversos sectores sociales.

«Raúl hoy está presente en el corazón de los agramontinos porque con firmeza y sensibilidad nos enseñó a luchar en la Sierra y en el Llano, y a resistir en los momentos más difíciles que ha vivido la patria», así trascendió en el coloquio «95 años de un líder», expresado por el Doctor en Ciencias y presidente de la Unión de Historiadores de Cuba en Camagüey, Fernando Manzo Alonso.

Durante el encuentro, efectuado en el Centro de Convenciones Santa Cecilia, el profesor e investigador Noel Manzanares Blanco compartió con los presentes sus reflexiones relacionadas con la participación de Raúl en el asalto al Cuartel Moncada, su condición de fundador del Movimiento 26 de Julio y expedicionario del Granma.

Por su parte, el combatiente de la Revolución Walfrido Monteagudo resumió la capacidad de Raúl para organizar acciones militares dentro del Ejército Rebelde.

Los participantes recibieron una detallada información sobre el histórico encuentro de Raúl y Fidel en Cinco Palmas, el 18 de diciembre de 1956, un hecho que sumó a otros cubanos a la guerrilla y la lucha en la Sierra, además de ser decisivo para el desarrollo de varias acciones combativas.

Asimismo, se habló sobre la creación del Segundo Frente Oriental Frank País García, el 11 de marzo de 1958, en el lugar conocido como Piloto del Medio, en Sierra Cristal. Este frente guerrillero fue estratégico para desarrollar la lucha armada, toda vez que a partir de sus acciones se tomaron cuarteles militares, posiciones de la guardia rural y se recuperaron armas y municiones.

Raúl Castro seguirá siendo el líder indiscutible de la Revolución Cubana, un ejemplo de organización y justicia social que contribuyó a sentar las bases de nuestro proyecto socialista.