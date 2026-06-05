Camagüey fortalece su gestión ambiental

Camagüey- En el contexto de la Jornada por el Día Mundial del Medio Ambiente, la Delegación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) en Camagüey exhibe resultados significativos en la gestión ambiental, la adaptación al cambio climático y la reducción de riesgos de desastres. Estas acciones forman parte de una estrategia integral que fortalece la resiliencia de los ecosistemas y las comunidades. A pesar de las limitaciones económicas y los desafíos impuestos por fenómenos naturales cada vez más intensos, Camagüey consolida avances en la protección ambiental y el desarrollo sostenible.

Entre los logros más relevantes sobresale el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana y de los mecanismos de protección ante desastres, pilares fundamentales para preservar vidas humanas y reducir vulnerabilidades.

A juicio de la MSc. Irma Martín Sánchez, subdelegada de Medio Ambiente del Citma, la implementación de la Tarea Vida continúa siendo una herramienta esencial para enfrentar los efectos del cambio climático. A ello se suma la instalación de parques fotovoltaicos y sistemas solares domésticos, acciones que contribuyen a disminuir las emisiones de dióxido de carbono y favorecen la transición hacia fuentes renovables de energía.

En el sector agropecuario también se registran importantes resultados. “Actualmente se incrementan los cultivos adaptados al cambio climático en más de 52 mil hectáreas y se desarrollan más de 30 mil hectáreas bajo sistemas de silvopastoreo. Asimismo, la aplicación del biofertilizante Fertomil beneficia unas 45 mil hectáreas agrícolas, reduciendo la dependencia de fertilizantes químicos y promoviendo prácticas más sostenibles”, explicó la especialista.

La gestión de proyectos internacionales, sectoriales y territoriales ha permitido integrar acciones para la reducción de riesgos de desastres y la adaptación climática, con énfasis en la disminución de vulnerabilidades y el fortalecimiento de la resiliencia mediante soluciones basadas en ecosistemas y en la participación comunitaria.

Confirma Martín Sánchez que “especial relevancia adquiere el proyecto Mi Costa, que impulsa acciones en municipios costeros de la provincia. Gracias a esta iniciativa se fortalecen los sistemas tecnológicos de vigilancia y alerta hidrometeorológica, y se incrementan las áreas de manglar en mejor estado de conservación, favoreciendo la regeneración natural y la protección de zonas vulnerables frente a los impactos del cambio climático”.

Paralelamente, continúan las medidas de mitigación mediante la expansión de sistemas solares y parques fotovoltaicos, con impactos positivos en la gestión racional de los recursos naturales y la calidad ambiental.

Los resultados alcanzados evidencian, además, una mayor integración entre la ciencia, la innovación, la gestión y la regulación ambiental. El programa de implementación de la estrategia provincial cumplió cerca del 90 por ciento de sus metas e indicadores, destacándose más de 54 mil hectáreas de superficie agrícola beneficiadas por programas de conservación y mejoramiento de suelos.

A ello se suma la evaluación satisfactoria del Sistema Provincial de Áreas Protegidas y el cumplimiento de los compromisos relacionados con la reducción de sustancias agotadoras de la capa de ozono.

Respaldada por la legislación ambiental vigente y por el compromiso de instituciones, especialistas y comunidades, Camagüey avanza en la construcción de un modelo de desarrollo más sostenible y resiliente, una muestra concreta de que la protección del medio ambiente constituye hoy una prioridad estratégica para el presente y el futuro de la provincia.