Díaz-Canel resalta vigencia del pensamiento de Raúl en aniversario del Minint

La Habana.- Esta semana tuvo lugar el acto de conmemoración por el cumpleaños 95 del general de Ejército y el aniversario 65 de la creación del Ministerio del Interior (Minint), dos fechas de profundo significado para la historia y la institucionalidad de Cuba.En las palabras centrales del evento, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, se refirió a ambos hitos y resaltó el legado del líder de la Revolución, específicamente, en el Minint.

