Cuba y su compromiso en el Día Mundial del Medioambiente

Camagüey.- La implementación hoy del Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático, la protección de ecosistemas vulnerables, y apostar por el desarrollo sostenible en Cuba, centraron aquí las actividades por el Día Mundial del Medio Ambiente.

En un escenario internacional marcado por el agravamiento de la crisis climática y las advertencias de organismos internacionales sobre el deterioro de la naturaleza, la comunidad científica en esta provincia recordó el legado y las palabras de Fidel Castro cuando expresó que una especie está en peligro de desaparición: el hombre.

Representantes de la comunidad científica, especialistas ambientales, autoridades y directivos de diversas instituciones se reunieron en el Salón de Convenciones Santa Cecilia para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la humanidad ante el aumento de las temperaturas globales, la pérdida de biodiversidad, el deterioro de los ecosistemas y la creciente frecuencia de eventos meteorológicos extremos.

La cita ratificó la voluntad de Cuba de mantener una política ambiental sustentada en la ciencia y la innovación, con especial atención a la adaptación frente a los efectos del cambio climático y la protección de los recursos naturales para las futuras generaciones.

Durante el encuentro se destacó que el Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático constituye una de las principales estrategias del país para articular el desarrollo económico y social con la conservación del medio ambiente, mediante acciones dirigidas a la protección de zonas costeras vulnerables, la preservación de los recursos hídricos y el fortalecimiento de la resiliencia de los territorios.

Los participantes resaltaron además la importancia de la conservación de los bosques y áreas de alto valor ecológico, considerados componentes esenciales para la captura de carbono, la protección de la biodiversidad y la reducción de riesgos asociados a fenómenos naturales cada vez más intensos.

En correspondencia con las prioridades nacionales, se reconoció la necesidad de impulsar proyectos de desarrollo local que favorezcan un uso más eficiente de los recursos naturales, promuevan la economía circular y contribuyan a disminuir los niveles de contaminación ambiental en comunidades y sectores productivos.

La jornada se desarrolló bajo el lema «Fidel en la memoria: herencia, conciencia y acción climática inspirada en su legado», una convocatoria que promueve la educación ambiental desde una perspectiva científica y participativa, capaz de involucrar a instituciones, investigadores y ciudadanía en la búsqueda de soluciones sostenibles.

Foto: Tomada de @CamagueyTravel en X