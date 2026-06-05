Reciclaje en Camagüey: alternativa indispensable para el desarrollo sostenible

Camagüey.- En tiempos en que el cuidado del medio ambiente y el aprovechamiento eficiente de los recursos resultan cada vez más necesarios, el reciclaje se convierte en una alternativa indispensable para el desarrollo sostenible, como demuestra en Camagüey una empresa con más de seis décadas de experiencia que transforma los desechos en oportunidades para la economía, preserva los recursos naturales, reduce los impactos ambientales y construye una cultura de responsabilidad con el entorno.

