La Unión Europea impulsa un programa para reducir el embarazo adolescente en Cuba

La Unión Europea impulsa hoy un programa para reducir el embarazo adolescente en la provincia de Holguín, con énfasis en el municipio de Cacocum.

La iniciativa cuenta con el liderazgo del Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia con un financiamiento de un millón de euros.

Ambas organizaciones trabajan junto al Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación de la isla.

En el territorio holguinero, las acciones se concentran en fortalecer los servicios de salud y la educación integral en zonas vulnerables.

El proyecto responde también a la recuperación tras el paso del huracán Melissa para proteger a las jóvenes en las áreas más afectadas.

Durante los 36 meses de ejecución, se priorizará el derecho de cada joven a decidir su propio proyecto de vida, incluso en situaciones de crisis.

Esta cooperación internacional busca fomentar la resiliencia y garantizar el bienestar social en comunidades de la geografía oriental cubana.

(Tomado de Prensa Latina)