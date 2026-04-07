Juntos por la salud, apoyemos la ciencia (Video)

La Habana.- Cada 7 de abril se celebra el Día Mundial de la #Salud, este 2026 bajo el tema «Juntos por la salud. Apoyemos la ciencia». Cada vida salvada. Cada enfermedad prevenida. Cada niño que crece sano. Todo comienza con la ciencia. La Organización Panamericana de la Salud celebra los descubrimientos, la red de investigación en salud pública y las comunidades que respaldan la evidencia que nos protege a todos. Porque cuando trabajamos juntos, la ciencia nos brinda algo que nadie nos puede arrebatar: un futuro en el que podemos creer.

