17 de septiembre de 2026
Noticias aleatorias

Televisión Camagüey, Cuba

TV Camagüey: canal provincial cubano que informa, educa y entretiene con contenidos culturales, sociales y comunitarios, conectando la tradición camagüeyana con la actualidad nacional

Analiza Consejo de Estado implementación de transformaciones económicas y sociales en Cuba

Canal Caribe01 minutos
Analiza Consejo de Estado implementación de transformaciones económicas y sociales en Cuba

La Habana.- Con la participación del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y encabezado por el titular de este órgano, Esteban Lazo Hernández, sesionó el Consejo de Estado con una agenda centrada fundamentalmente en el análisis de la implementación de las transformaciones económicas y sociales. En la jornada, fueron aprobados dos nuevos decretos leyes, y se analizaron otros temas de la agenda nacional.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias relacionadas