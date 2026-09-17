Analiza Consejo de Estado implementación de transformaciones económicas y sociales en Cuba

La Habana.- Con la participación del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y encabezado por el titular de este órgano, Esteban Lazo Hernández, sesionó el Consejo de Estado con una agenda centrada fundamentalmente en el análisis de la implementación de las transformaciones económicas y sociales. En la jornada, fueron aprobados dos nuevos decretos leyes, y se analizaron otros temas de la agenda nacional.

