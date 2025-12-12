¡Denunciemos este acto de Piratería Imperial!

Declaración de la delegación cubana a la Asamblea de los Pueblos por la Soberanía y la Paz de Nuestra América

La delegación cubana que participa en la Asamblea de los Pueblos por la Soberanía y la Paz de Nuestra América quiere hacer público su respaldo al Comunicado de la República Bolivariana de Venezuela donde se denuncia «el robo descarado y el acto de piratería internacional» que constituye el asalto e incautación de un buque petrolero en el mar Caribe.

Nuestra delegación condena este nuevo y gravísimo paso en la escalada de agresiones del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela, cuando acaba de anunciarse la llamada Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense, que reivindica, 200 años después de su gestación, la abominable Doctrina Monroe a partir del llamado «Corolario Trump».

Como expresa el Comunicado bolivariano, ha quedado al descubierto el verdadero objetivo de la ofensiva imperial contra la hermana Venezuela: la pretensión obsesiva de apropiarse de sus recursos naturales. Se trata de una demostración de todo lo que este Imperio en decadencia, negado a aceptar el advenimiento irreversible de un orden internacional multipolar, está dispuesto a hacer para imponer su agenda e intereses contra nuestros pueblos.

Convocamos a todos los movimientos, organizaciones y personas dignas de la región y del mundo a sumarse a la denuncia de esta infamia.