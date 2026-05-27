Una jornada por el tercer aniversario de la aprobación de la ley 162 de Comunicación Social sesiona en Camagüey. El espacio que profundiza en acciones mediante el intercambio de especialistas sobre temas esenciales sobre la gestión de la comunicación social, experiencias comunitarias y generación de contenidos. Conozca detalles en el siguiente vídeo.
Sesiona en Camagüey jornada de Comunicación Social #CamagueyComunica
Una jornada por el tercer aniversario de la aprobación de la ley 162 de Comunicación Social sesiona en Camagüey. El espacio que profundiza en acciones mediante el intercambio de especialistas sobre temas esenciales sobre la gestión de la comunicación social, experiencias comunitarias y generación de contenidos. Conozca detalles en el siguiente vídeo.