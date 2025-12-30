Amplió Cadeca red para operaciones financieras

La Habana.- El Banco Central de Cuba anunció la incorporación de veinte nuevas oficinas de Cadeca, Casas de Cambio, para realizar operaciones financieras a la población en todo el país.

La decisión responde a un análisis del desempeño del mercado cambiario desde el inicio de sus transformaciones y a la evolución reciente del contexto económico, precisó la institución desde su perfil en Facebook.

El funcionamiento de los segmentos cambiarios mostró resultados acordes con lo previsto, lo que permitió ampliar la cobertura de servicios a la población, señaló el Banco Central.

La medida fortalece el papel del sistema financiero como intermediario principal de las operaciones cambiarias de la economía nacional, agregó la entidad.

Según la información oficial, la ampliación contribuye a mejorar los servicios bancarios, en correspondencia con el enfoque gradual que caracteriza las transformaciones en curso.

Cadeca habilitó además la opción de acceder a la venta de divisas mediante la aplicación Transfermóvil, a través de la funcionalidad MiTurno, disponible desde ayer.

El servicio estará operativo desde hoy en las oficinas habilitadas en todas las provincias, informó el Banco Central de Cuba.

Para más detalles, la población puede consultar el sitio web y las redes sociales oficiales de Cadeca.