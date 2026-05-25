25 de mayo de 2026
Noticias aleatorias

Televisión Camagüey, Cuba

TV Camagüey: canal provincial cubano que informa, educa y entretiene con contenidos culturales, sociales y comunitarios, conectando la tradición camagüeyana con la actualidad nacional

La glándula silenciosa que puede estar afectando tu salud sin que lo sepas

María del Carmen Fuentes05 minutos

En el Día Mundial de la Tiroides, reflexionamos sobre la importancia de una pequeña glándula que desempeña funciones esenciales para nuestra salud y bienestar. La tiroides, ubicada en la parte frontal del cuello, produce hormonas que regulan el metabolismo, la energía, la temperatura corporal, el ritmo cardíaco, el estado de ánimo y múltiples procesos vitales del organismo. Aunque muchas veces pasa desapercibida, su correcto funcionamiento es fundamental para mantener el equilibrio del cuerpo.

Las enfermedades tiroideas afectan a millones de personas en el mundo y, en muchos casos, pueden permanecer sin diagnóstico durante años. El hipotiroidismo y el hipertiroidismo son algunas de las alteraciones más frecuentes, y sus síntomas pueden confundirse fácilmente con el estrés, el cansancio cotidiano o incluso con los cambios naturales de la edad. Fatiga, aumento o pérdida de peso, insomnio, ansiedad, depresión, caída del cabello, piel seca y problemas de memoria son algunas señales de alerta que no deben ignorarse.

En el caso de las mujeres, existe una relación muy importante entre las enfermedades de la tiroides y la menopausia. Durante esta etapa de cambios hormonales, muchos síntomas asociados a la menopausia —como sofocos, alteraciones del sueño, cambios de humor, cansancio extremo o aumento de peso— pueden ser similares a los provocados por un trastorno tiroideo. Esto puede dificultar el diagnóstico y retrasar el tratamiento adecuado.

Además, las mujeres son más propensas a desarrollar enfermedades autoinmunes de la tiroides, especialmente después de los 40 años y durante la transición menopáusica. Por eso, es fundamental que durante la menopausia se incluya la evaluación de la función tiroidea dentro de los chequeos médicos rutinarios. Detectar a tiempo cualquier alteración puede mejorar significativamente la calidad de vida y evitar complicaciones mayores.

En Cuba, el sistema de salud ha mantenido una atención priorizada a las enfermedades endocrinas mediante la atención primaria, las consultas de endocrinología y los programas de prevención y diagnóstico temprano. La labor de médicos de familia, especialistas y centros hospitalarios ha sido fundamental para el seguimiento de pacientes con trastornos tiroideos, especialmente en mujeres y adultos mayores. Asimismo, las campañas de educación sanitaria contribuyen a fomentar la importancia de acudir al médico ante síntomas persistentes y realizar controles periódicos.

El Día Mundial de la Tiroides nos invita no solo a crear conciencia sobre estas enfermedades, sino también a promover la educación, la prevención y el acceso a diagnósticos oportunos. Escuchar a nuestro cuerpo, realizar controles médicos periódicos y mantener hábitos saludables son pasos esenciales para cuidar nuestra salud integral.

Hoy es un día para recordar que una tiroides sana influye directamente en nuestra energía, nuestro equilibrio emocional y nuestra calidad de vida. Informarnos, prevenir y acompañar a quienes viven con enfermedades tiroideas es también una forma de cuidar y valorar la salud de todos.

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias relacionadas