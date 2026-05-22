23 de mayo de 2026
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Tribunas abiertas en toda Cuba en respaldo a Raúl

Canal Caribe01 minutos
Tribunas abiertas en toda Cuba en respaldo a Raúl

La Habana.- Desde este 23 de mayo y hasta el próximo 3 de junio, fecha en que celebraremos el cumpleaños 95 del general de Ejército Raúl Castro Ruz, se desarrollarán tribunas abiertas en toda Cuba, para condenar el despreciable e infame acto del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el líder de la Revolución cubana, y respaldar la Declaración del Gobierno Revolucionario.

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