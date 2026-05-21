Condena Consejo de Estado infame acusación contra el Líder de la Revolución Cubana

La Habana.- El Consejo de Estado de la República de Cuba, en representación de la Asamblea Nacional del Poder Popular, condena enérgicamente la reciente acusación infame del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana.

De igual modo, respalda la Declaración del Gobierno Revolucionario, ante este acto ilegítimo y despreciable, de marcada manipulación deshonesta y política, al tergiversar los hechos que condujeron al derribo sobre el espacio aéreo cubano, en febrero de 1996, de dos aeronaves operadas por la organización terrorista Hermanos al Rescate, radicada en Miami.

Los miembros de este órgano denunciamos que el gobierno de los Estados Unidos utiliza instituciones jurídicas para orquestar su política genocida contra la Revolución Cubana. Al hacerlo, desconoce los principios del Derecho Internacional y vulnera la soberanía y dignidad de nuestra nación.

Al mismo tiempo, el Consejo de Estado repudia categóricamente las órdenes ejecutivas emitidas por el Presidente de los Estados Unidos, y demás medidas coercitivas unilaterales de la Administración Trump, que incluye las recientes mendaces e inmorales acusaciones contra altos funcionarios del Estado y del Gobierno cubanos; las cuales tienen el perverso fin de recrudecer el ilegítimo bloqueo y su política de asfixia contra nuestro heroico pueblo.

La retórica anticubana de odio y agresión del ejecutivo estadounidense se estrellará, una vez más, contra la firme convicción de las cubanas y cubanos de preservar nuestra independencia, seguros de que la Patria y su Revolución Socialista se defienden Hasta la Victoria Siempre.

¡Cuba quiere paz!

La Habana, 21 de mayo del 2026.

“Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.”