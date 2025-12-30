La Habana.- El boxeador camagüeyano Julio C. La Cruz resultó el atleta más destacado del 2025 en Cuba, otro logro en su carrera que incluye además otras nominaciones de este tipo, más 2 títulos olímpicos y 5 mundiales, por solo mencionar los triunfos más importantes.

En el presente año su principal resultado en el amateurismo resultó la presea de bronce en la cita del orbe organizada la World Boxing en Liverpool, Inglaterra, quien regirá los destinos de este deporte en la cita bajo los cinco aros de los Ángeles 2028, allí el capitán de los Domadores se presentó en la división súper completa y se llevó la presea de bronce.

También tuvo la posibilidad de asistir recientemente al Mundial de la IBA, donde perdió discutiendo medalla de bronce en los 92 Kg.

En el contexto profesional se mantiene invicto en 4 salidas tras derrotar por KO técnico al montenegrino Dilan Prasovic en abril en un cartel celebrado en Varadero. Esto le permitirá pelear con el ruso Muslim Gadzhimagomedov por el título de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA).

El camagüeyano agradece esta nueva oportunidad de ser reconocido en la Gala de premiaciones de los mejores deportistas del país y adelantó que regresará más fuerte en el 2026, donde tendrá compromisos importantes.

Contento, agradecer a todo el que hizo posible que me dieran este reconocimiento, dedicárselo a mi mamá que es mi motor impulsor y decirle a los que me siguen que hay Julio César La Cruz para rato. El doble monarca olímpico Julio César La Cruz resultó el mejor atleta de deportes individual de Cuba en el 2025.

Por: Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato / Radio Rebelde