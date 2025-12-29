Amaury Pérez, Premio Nacional de la Música 2025

La Habana.- El músico y compositor cubano Amaury Pérez Vidal es el Premio Nacional de la Música 2025, máximo galardón concedido por el Instituto Cubano de la Música (ICM).

Con una selección preliminar de siete nominados, el jurado presidido por la maestra Digna Guerra y la musicóloga Marta Bonet, el jazzista César López, la directora coral Beatriz Corona y el pianista José María Vitier, le otorgó la distinción al artista por unanimidad al también guitarrista y conductor de televisión.

«Creo que es merecidísimo este premio porque la obra de Amaury hace muchos años que esta enraizada en nuestro pueblo, con numerosos aportes musicales y literarios», declaró a Prensa Latina la presidenta del jurado, Digna Guerra.

Para nosotros es un verdadero privilegio tenerte entre los Premios Nacionales de Música de nuestra institución, expresó la presidenta del ICM, Indira Fajardo, al anunciarle la noticia vía llamada telefónica a Pérez Vidal, quien se escuchó incrédulo, conmovido y feliz.

Tras el anuncio, instituciones y figuras culturales del país han enviado mensajes de felicitación.

La Asociación Hermanos Saíz se unió a los festejos, reconociendo el talento del compositor y cómo su música ha inspirado a generaciones de cubanos.

«Muchas felicidades a nuestro querido Maestro de Juventudes Amaury Pérez, merecidísimo reconocimiento a uno de los grandes de la cultura cubana, hombre de gran talento y carisma, celebró en redes sociales el presidente nacional de la asociación», Yasel Toledo.

Amaury Pérez ocupa un lugar de trascendencia en la música cubana por la hondura y coherencia de una creación que ha sabido dialogar con varias generaciones desde la canción de autor, publicó en redes sociales la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

Dueño de una lírica sensible, reflexiva y profundamente humana, sus temas han abordado el amor, la memoria, la cotidianidad y los dilemas éticos de su tiempo con una elegancia perdurable, amplió el organismo.

Considerado uno de los compositores cubanos más importantes de la segunda mitad del siglo XX, sus piezas tienen cercanías al jazz y al pop, otras mezcladas con la música rock, y su línea de creación más reciente se basa en el estilo de la canción romántica.