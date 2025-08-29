Pago de incremento a pensionados: una mirada desde Camagüey

Camagüey- Como parte del incremento de las pensiones en Cuba, en la provincia de Camagüey se han beneficiado más de 57 mil jubilados y pensionados del régimen general de Seguridad Social y los regímenes especiales.

En las unidades del sistema bancario de ese territorio y los establecimientos de Correo se crearon las facilidades y las medidas organizativas necesarias, para el cumplimiento de la Resolución 14 de 2025 emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Acceder al pago de la jubilación para los cubanos es un derecho y una garantía que el Estado Cubano mantiene entre sus prioridades amen de las limitaciones financieras que actualmente enfrenta el país.

Para asegurar esa medida, en el territorio se ha trabajado para garantizar el efectivo, atender a los jubilados que acuden a las sucursales de los 13 municipios y para responder a esa demanda se destinaron 78 millones 384 mil 728 pesos.

Jorge Avilés Guerra, jubilado del sector de Educación, reconoce la prioridad que el Estado le brinda las personas de la tercera edad, si se tiene en cuenta dijo que aun con una situación económica muy compleja el país asumió el incremento de las pensiones.

Felicia Benítez Palomino jubilada por situación de salud, manifestó que las facilidades que hoy dispone los adultos mayores para cobrar las pensiones en los bancos, como son la extensión de los horarios de las sucursales que han tedio favorable acogida en la población deben mantenerse en lo adelante.

La presencia de personal capacitado en los cajeros automáticos contribuye a brindar un mejor servicio a los jubilados

Dania Vega Lasa, Directora Banco Popular de Ahorro provincia Camagüey, explicó que promedian mensualmente el pago de más de 60 000 personas de la Seguridad Social.

Estamos trabajando por satisfacer las demandas de los clientes y en este empeño contamos con el acompañamiento de los Trabajadores Sociales, agregó.

En el caso de las sucursales de Bandec que suman 16 en toda la provincia, han recibido a unos 130 mil 770 jubilados y se han extraído cerca de 9 millones de peso por vía electrónica. Por su parte, cincuenta cinco unidades de Correo también facilitan en Camagüey el pago con el correspondiente incremento a los jubilados

Camagüey cuenta en la actualidad con 108 mil 838 pensionados, de ellos, 99 mil 119 fueron beneficiados con el incremento, y los demás perciben ya más de cuatro mil pesos, mediante el pago a jubilados que concluirá el 3 de septiembre. (Fotos: Javier Lacaba)