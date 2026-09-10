10 de septiembre de 2026
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AHS en Camagüey organiza programa por sus 40 años de fundada

Aymee Amargós Gorrita01 minutos

Camagüey- La Asociación Hermanos Saíz (AHS) en Camagüey se prepara para celebrar su 40 aniversario con un programa cultural que llegará hasta las comunidades de la provincia.

«Predestinada a ser siempre joven», la organización mantiene el peso de la responsabilidad y la memoria, proyectándose en función de intereses colectivos y concibiendo acciones con mayor intencionalidad que legitiman espacios efectivos en la programación cultural.

La jornada servirá como eslabón entre el arte y el pensamiento de las nuevas generaciones, consolidando proyectos y fortaleciendo su labor comunitaria.

La AHS asume el compromiso de perfeccionar su quehacer con el propósito de participar activamente en la articulación de espacios culturales donde los jóvenes son protagonistas.

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