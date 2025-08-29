Reconocen labor sindical de entidad comercial camagüeyana

Camagüey- Cuando se habla de trabajo en equipo es imposible dejar de mencionar el Grupo Comercializador Universal de Productos Industriales y de Servicios Camagüey. Hasta esta entidad llegó Yulián León Rondón, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Comercio, la Gastronomía y los Servicios para reconocer la ardua labor sindical que se realiza en el centro.

Disimiles son las actividades que caracterizan al colectivo comercializador visible en el accionar que actualmente desarrollan en la comunidad significativamente en los trabajos voluntarios que realizan en el Consejo Popular Lenin-Albaisa.

Con un emotivo acto fue reconocido el sacrificio de trabajadores destacados y de la empresa que pese a las dificultades no desiste y se empeña en continuar trabajando con el corazón.

Hoy Victor Sánchez Hidalgo, Director General del centro, asume el compromiso de lograr la Condición Vanguardia luego de recibir entre la alegría de los que junto a él laboran la Placa 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, reconocimiento que ratifica el notable desempeño y funcionamiento integral de sus secciones sindicales.

La Universal Camagüey vibró en esta jornada como un recordatorio de aquella frase que con amor llegó a todos: «Donde el hombre se afirma brilla el Sol».