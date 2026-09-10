Díaz-Canel resalta contundente apoyo a Cuba en la ONU

La Habana.- El presidente Miguel Díaz-Canel resaltó el «contundente» apoyo que recibió Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde se denunció el cerco económico que mantiene Estados Unidos contra la isla.

«El informe presentado por la Relatora Especial sobre Medidas Coercitivas Unilaterales demuestra que el bloqueo viola los derechos humanos del pueblo de Cuba», escribió el mandatario en su cuenta en X.

En otro mensaje, Díaz-Canel señaló que el gobierno de Estados Unidos «no logra confundir ni desorientar a la comunidad internacional con sus mentiras, amenazas y agresiones».

El también primer secretario del Partido Comunista de Cuba destacó la urgencia de que se cumplan las recomendaciones recibidas y dejen a Cuba «vivir en paz».

Los días 8 y 9 de septiembre se presentó ante Naciones Unidas el informe de la relatora especial Alena Douhan sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos en la nación caribeña.

La relatora especial, Zaina Jallad, encargada de presentar el informe, demandó el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales de Washington, reforzadas desde enero de este año.

Además, el informe subraya el uso de campañas de presión máxima, amenazas a terceros estados e individuos, y la designación de Cuba como un estado que patrocina el terrorismo.

Desde la visita de la Relatora, el bloqueo estadounidense se reforzó a niveles sin precedentes, incluyendo la imposición de un cerco energético y sanciones secundarias.