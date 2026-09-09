Integrantes de la Asamblea Nacional del Poder Popular evalúan en Camagüey implementación de nuevas transformaciones económicas

Camagüey- Como parte de los intercambios que desarrollan en varios territorios del país, integrantes de la Asamblea Nacional del Poder Popular llegaron hasta Camagüey para conocer las experiencias encaminadas a fortalecer el programa de gobierno y aplicar las transformaciones económicas que se implementan en el contexto actual que vive la nación cubana.

Hasta la circunscripción 159 del Consejo Popular Jayama, en la ciudad de Camagüey, llegó un equipo de trabajo del órgano legislativo cubano para conocer las experiencias de esa demarcación en la implementación de las nuevas transformaciones económicas y sociales, las cuales deben multiplicarse y tributar con mayor efectividad al programa de desarrollo local. Según se conoció, este programa cuenta con importantes reservas que, de aprovecharse adecuadamente, deberán generar bienes y servicios para la población.

Tatiana Ramírez Iznaga, presidenta del Consejo Popular, expuso a los presentes —acompañada por la dirección de la Asamblea de Gobierno y la dirección política de la localidad— las principales secciones de trabajo para fortalecer el programa de gobierno desde el control popular, la atención a las políticas sociales, la respuesta a los planteamientos de los electores, la producción de alimentos y el trabajo comunitario integrado.

Los participantes en el intercambio calificaron de muy provechoso este encuentro del grupo de trabajo del órgano legislativo cubano en tiempos complejos, donde se hace sentir con mucha fuerza el cerco económico y las amenazas del gobierno norteamericano.

Más tarde, en el Gobierno Provincial de Camagüey, tuvo lugar una reunión de trabajo a la que asistió la máxima dirección política y de gobierno de la provincia. Allí se abordaron, entre otras cuestiones, las prioridades del desarrollo municipal, el sector agrario y la gestión comercial de las empresas, el destino de las producciones —que según trascendió deben concebirse con mayor control popular— y los Consejos de la Administración.