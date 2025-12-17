Anuncian transformación del mercado cambiario de divisas en Cuba

La Habana.- Como se ha venido informando por el Gobierno de la República, el Banco Central de Cuba ha trabajado en la creación de condiciones para iniciar transformaciones en el mercado cambiario de divisas, bajo principios de gradualidad y temporalidad.

En la economía cubana coexisten actualmente distintas tasas de cambio de las divisas, lo que genera distorsiones, incentiva la informalidad y dificulta la trazabilidad bancaria y fiscal de los hechos económicos.

Esta transformación cambiaria busca recuperar la convertibilidad del peso cubano, fortalecer la institucionalidad monetaria y avanzar de manera ordenada hacia la convergencia cambiaria y monetaria.

Un mercado cambiario requiere condiciones mínimas de estabilidad macroeconómica, capacidad operativa del sistema bancario y un marco regulatorio ajustado a las condiciones actuales.

La combinación de restricciones externas severas, la caída abrupta de ingresos en divisas, la contracción de su oferta en el mercado cambiario oficial, así como los desequilibrios acumulados, determinan el inicio de la transformación cambiaria con un enfoque gradual y responsable.

La estrategia, enfocada hacia la recuperación de la capacidad de compra de la moneda nacional, es concentrar y orientar el mercado de divisas mediante la conexión de los distintos actores económicos -estatales y no estatales- en la producción, exportación y comercialización de bienes y servicios a precios competitivos.

Una unificación inmediata de la tasa de cambio, sin una etapa de transición, podría provocar una devaluación brusca, con efectos inflacionarios mayores a los actuales y profundización de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda nacional frente a las divisas.

La experiencia internacional demuestra que, en economías con desequilibrios cambiarios acumulados, los esquemas transitorios con múltiples segmentos permiten corregir, paulatinamente, distorsiones sin choques macroeconómicos severos.

Considerando los elementos expuestos, se ha decidido poner en vigor, este 18 de diciembre de 2025, las medidas que garantizan la transformación del mercado cambiario de divisas. En esta primera etapa, se ha concebido su estructuración en tres segmentos cambiarios, dos tasas de cambio fijas -ya existentes- un segmento I que opera a 1 por 24, un segmento II que opera a 1 por 120, y se añade un tercer segmento con una tasa de cambio flotante que será publicada diariamente por el Banco Central de Cuba en su condición de autoridad monetaria del país.

La decisión de reconocer un tercer segmento se sustenta en la existencia objetiva de diferencias entre las tasas de cambio oficiales y el valor real que refleja la escasez de divisas.

Los dos primeros segmentos de mercado se sostendrán de manera tal que no se produzcan devaluaciones bruscas de las tasas de cambio y, por tanto, del valor de la moneda nacional, lo que permite proteger a la población en operaciones básicas y sensibles, preservando estabilidad y previsibilidad en precios de bienes y servicios esenciales.

El tercer segmento, basado en una tasa flotante diaria, facilitará que exportadores y otros oferentes de divisas vendan a un precio competitivo, determinado por la oferta y la demanda. El fin es incentivar la entrada de divisas al mercado cambiario, lo que constituirá fuente para sus operaciones y reducirá las presiones e irregularidades del mercado informal.

La transformación del mercado cambiario se integra a un conjunto de medidas financieras, comerciales, tributarias y de otra índole, que comprenden varios frentes simultáneos con el objetivo de mejorar la eficiencia de la economía de manera general.

Entre las medidas que se implementarán se destaca la estabilización y el fortalecimiento progresivo de las denominadas cuentas en MLC, contrario a lo que, falsamente algunos han especulado o afirmado. El objetivo es claro, fortalecer la capacidad de compra del MLC y su valor de uso.

Como parte de esta proyección se garantizará la operatividad de las cuentas bancarias de las formas de gestión no estatales, lo que les permitirá ejecutar transacciones en divisas tanto internas como en operaciones de comercio exterior.

Quiero concluir insistiendo que el propósito no es sustituir una distorsión por otra, sino cerrar gradualmente las brechas monetarias que afectan a la economía y a las familias.

Las disposiciones jurídicas que implementarán las transformaciones del mercado cambiario serán publicadas en Gaceta Oficial y entrarán en vigor este jueves 18 de diciembre de 2025. En lo adelante, el Banco Central de Cuba publicará en su sitio web las tasas de cambio de cada día.

Las transformaciones cambiarias no son un fin en sí mismas, sino una herramienta para ordenar la economía y fortalecer el sistema financiero. Se trata de un proceso gradual, responsable y transparente, en correspondencia con las condiciones específicas de Cuba.

En los próximos días continuaremos ofreciendo información acerca de estas decisiones y los procesos y mecanismos que las regirán.