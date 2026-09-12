Llega a Cuba ayuda solidaria de México y Caricom

La Habana.- Cuba cuenta hoy con un nuevo cargamento de ayuda humanitaria procedente de México, el decimotercer envío, que llegó junto a donativos de los países miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom).

En la ceremonia de recibimiento realizada ayer, el director general de Cooperación Internacional del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, William Díaz, agradeció el constante apoyo del pueblo y gobierno de México, así como la valiosa contribución de los Estados miembros de esa organización caribeña al pueblo cubano.

En su intervención destacó que la ayuda llega en un contexto marcado por el recrudecimiento del bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba, que limita el acceso a alimentos, medicamentos y combustibles.

En esta línea, el Embajador de México en Cuba, Miguel Díaz, subrayó cómo en este año ha sido testigo, junto a los cubanos, del castigo ilegal y condenable del recrudecimiento del cerco energético», y reiteró que «Cuba no está sola».

«Tenemos que continuar y repetir estos actos de solidaridad, por pequeños que sean. Una y otra vez haremos lo que podamos para apoyar a Cuba en estos tiempos difíciles», aseveró, por su parte, el Embajador de Guyana en Cuba, Halim Majeed, en representación de Caricom.

El Mincex destacó en una publicación en la red social Facebook que este nuevo envío constituye una expresión concreta de solidaridad y hermandad, que reafirma los lazos históricos de cooperación entre Cuba, México y los países del bloque.

En el acto de recibimiento participaron directivos del Mincex, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, miembros del cuerpo diplomático de países caribeños miembros de Caricom y representantes de la Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional para el Desarrollo.