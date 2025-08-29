Cruzada feminista llega a Camagüey

Camagüey- Más de 30 mujeres se dieron cita en una Cruzada Feminista organizada por la Federación de Mujeres Cubanas y la Unión de Jóvenes Comunistas, con el objetivo de intercambiar ideas y reflexionar sobre el feminismo en la actualidad.

Este evento se convirtió en un espacio propicio para abordar temas fundamentales que afectan a las mujeres y su lucha por la igualdad.

Durante la jornada, que se caracterizó por la dinámica, las emociones y el aprendizaje, se impartió un taller en el que se debatieron diversos temas relacionados con el feminismo, destacando figuras que han dejado huella en diferentes épocas al oponerse al patriarcado y desafiar las normas de su tiempo. Las participantes discutieron aspectos históricos del movimiento feminista, la interseccionalidad y cómo la sociedad patriarcal ha causado estragos en la vida de las mujeres a lo largo de la historia.

A pesar de que aún persisten estereotipos, el feminismo avanza con fuerza en la sociedad cubana. La Cruzada Feminista se erige como un espacio ideal para representar y amplificar la voz de las mujeres, brindando herramientas para conocer sus derechos y motivándolas a seguir luchando por la equidad.

En el marco del evento, se entregó la Condición Siempre Joven a varias mujeres destacadas, en conmemoración del Aniversario 65 de la FMC. Este reconocimiento resalta el compromiso y la dedicación de aquellas que han trabajado incansablemente por el bienestar de las mujeres en Cuba.

La Cruzada Feminista en Camagüey no solo es un llamado a la acción, sino también una celebración del poder colectivo de las mujeres. A medida que el diálogo continúa, se espera que más mujeres se unan a esta causa, fortaleciendo así el movimiento feminista en la región y contribuyendo a un futuro más justo e igualitario para todas.