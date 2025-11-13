La solidaridad desde la comunicación hasta oriente

Camagüey- Con valiosos aportes la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, Etecsa, en Camagüey se suma a las expresiones de solidaridad con las familias del oriente cubano tras el paso del huracán Melissa en los últimos días del mes de octubre.

Ante la convocatoria realizada por la dirección de esa entidad y la Central de Trabajadores de Cuba, los diferentes departamentos que la integran realizaron las entregas de donativos, los cuales incluyen ropas, zapatos, artículos de aseo y limpieza como detergente y jabón.

“Un gesto de humanismo y amor de los agramontinos que nos llena de orgullo”, afirmó Aliuxka Xiques León, secretaria del Buró extraterritorial de la entidad, quien añadió que ese aporte se une a la entrega de varias brigadas en Santiago de Cuba y Granma.

Los agramontinos, a través de las organizaciones políticas y de masas, e instituciones, ofrecen sus aportes a las donaciones que se recolectan en los municipios del territorio para enviar a las zonas afectadas por el huracán en la región oriental.

En los envíos predominan los conjuntos para los niños y personas de la tercera edad y en cada contribución, sin importar su tamaño, la ayuda crucial para los damnificados que han perdido sus pertenencias y enfrentan ahora la ardua tarea de reconstruir sus vidas y comunidades. (Texto y Foto: Gladys Daylin Morera Cordero/ Radio Cadena Agramonte)