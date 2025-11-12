Asiste Díaz-Canel a inauguración de nuevo parque solar

La Habana.- Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, asistió hoy a la inauguración del parque solar «Mártires de Barbados II», en Guanajuay, Artemisa.

Según informó la Presidencia en su cuenta de X, con este parque concluye la primera etapa de instalación del donativo de la República Popular China equivalente, en sus dos partes, a 120 megawatts (MW).

En el acto explicaron que esta fase corresponde al proyecto de 35 MW que incluye siete parques solares de 5 MW cada uno.

Hua Xin, embajador de China en Cuba, significó lo estratégico de este proyecto, que proporcionará a la población un suministro eléctrico estable, ahorrará divisas que impulsarán la recuperación económica, y reducirá las emisiones de carbono.

El diplomático aseguró que la cooperación en este sector se mantiene firme y constante con proyectos en marcha como equipamiento y repuestos de generadores distribuidos, cinco mil sistemas fotovoltaicos para viviendas aisladas, parques solares de 85 MW y parques solares de 200 MW.

Déborah Rivas, viceministra del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, transmitió en nombre del Gobierno, el Partido y pueblo cubano, el más profundo y sincero agradecimiento a la República Popular China por los arduos esfuerzos realizados para ejecutar este proyecto en el menor tiempo posible.

Agradeció la pronta respuesta del gobierno chino para la recuperación de los daños causados por el huracán Melissa, con donativos de alimentos, bobinas de acero galvanizado para la producción de techos, colchones, luminarias solares, que beneficiarán a damnificados.

Con la conexión al Sistema Electroenergético Nacional del parque solar «Mártires de Barbados», de Artemisa, ya generan siete instalaciones de este proyecto, que también se extiende por las provincias de Las Tunas, Holguín, Granma, Matanzas y Pinar del Río.

Actualmente se desarrolla una segunda fase de instalación de 85 MW que dispondrá de 13 parques de cinco MW y dos de 10 MW, con sistemas de acumulación de energía equivalentes al 20 por ciento (%) de la capacidad de cada parque.