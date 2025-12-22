Inicia Feria de Jóvenes Creadores “Golpe a Golpe”

Camagüey- El café literario La Comarca se ha convertido en un espacio vibrante para la creatividad y el intercambio cultural, y la inauguración de la decimonovena edición de la Feria de Jóvenes Creadores “Golpe a Golpe” no ha sido la excepción. Este evento, que busca impulsar el talento emergente, ofrecerá una variedad de actividades que prometen enriquecer la experiencia de los participantes.

Entre los cursos de invierno, los asistentes podrán disfrutar de talleres de expresión corporal, narración y locución, diseñados para fomentar habilidades artísticas y comunicativas. Además, el movimiento “Cine en los Barrios” se suma a la feria con la proyección de películas cubanas, llevando el séptimo arte a las comunidades.

Los conversatorios sobre poesía en tiempos actuales ofrecerán un espacio para reflexionar y discutir la relevancia de la poesía en el contexto contemporáneo, permitiendo a los jóvenes creadores explorar nuevas formas de expresión y conexión con su entorno.

Este evento no solo celebra la creatividad juvenil, sino que también busca fortalecer los lazos comunitarios y promover el arte como una herramienta de transformación social. La feria “Golpe a Golpe” se perfila como un punto de encuentro para aquellos que desean compartir su pasión por la literatura, el cine y las artes en general.