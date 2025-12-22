Inicia Cuba consulta especializada para dolencias post-chikungunya

La Habana.- El Instituto de Neurología y Neurocirugía de Cuba comenzó hoy una consulta especializada para la atención de pacientes con dolencias post-chikungunya, sobre todo las asociadas a dolor neuropático, dolores articulares y parestesias.

egún el director de la institución, doctor Orestes López Piloto, se trata de una experiencia sin precedentes en el país caribeño, concebida para brindar una atención integral que incluye evaluación médica especializada, estudios imagenológicos, fisioterapia e intervención para el alivio del dolor cuando sea necesario.

Las consultas son rectorizadas por un equipo multidisciplinario integrado por neurólogos, neurocirujanos, anestesiólogos y fisioterapeutas, en correspondencia con la situación epidemiológica actual y las necesidades de la población, reflejó el Ministerio de Salud Pública (Minsap) en su portal Infomed.

Durante la atención se evaluará de manera individual a cada paciente y, de acuerdo con el criterio clínico, se realizarán estudios tomográficos, ultrasonidos y otros procederes diagnósticos.

En los casos que lo requieran se aplicarán intervenciones anestésicas para el control del dolor, así como tratamientos fisioterapéuticos dirigidos a mejorar la calidad de vida y la recuperación funcional.

El especialista subrayó que aunque no se conoce con exactitud el número de pacientes que acudirán a dicha consulta, la institución está preparada para asumir la atención, como parte del compromiso del Minsap y su red hospitalaria con el cuidado integral de la población.

La fortaleza del sistema cubano de salud permite organizar este tipo de respuesta, con el objetivo de contribuir a la recuperación de las personas y facilitar su reincorporación a las actividades habituales y laborales, afirmó el galeno.