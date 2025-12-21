Cuba rechaza su exclusión de la Serie del Caribe de Beisbol

La Habana.- Cuba rechazó hoy su exclusión de la Serie del Caribe de Béisbol 2026, que se disputará en México. En un pronunciamiento publicado en X y enviado a los medios, su Federación de béisbol y softbol calificó de injusta la decisión, y criticó la conducta de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe.

INFORMACIÓN DE LA FEDERACIÓN CUBANA DE BÉISBOL Y SOFTBOL

Consideramos irrespetuosa la exclusión de Cuba de la Serie del Caribe de Béisbol 2026, que definitivamente se disputará en México.

Aunque la invitación recibida se generó desde Venezuela, en su condición de sede original de esta edición, fue avalada por la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), rectora del torneo, del que nuestro país es fundador.

Súmese que esa entidad no ha sostenido comunicación alguna con la Federación Cubana de Béisbol y Softbol sobre una decisión tan importante, que echa por tierra los compromisos establecidos y el diseño aprobado por nuestro país para asumirlo.

El cambio de escenario no justifica la no participación de Cuba, que, además, merece y exige un trato respetuoso, máxime tratándose de una situación tan sensible para nuestro deporte.

La Habana, 21 de diciembre de 2027

Federación Cubana de Béisbol y Softbol