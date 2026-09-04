Inicia el curso escolar en la Universidad de Camagüey

Camagüey- La Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz inició este 3 de septiembre el curso académico 2026-2027 con un acto que congregó a estudiantes, profesores y trabajadores de la casa de altos estudios.

La jornada contó con la presencia del gobernador de Camagüey, Jorge Enrique Sutil Sarabia, y del primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia, Walter Simón Noris, junto a otros integrantes de la dirección universitaria.

El acto estuvo dedicado al centenario del natalicio de Fidel Castro y al 50 aniversario del Ministerio de Educación Superior y su red de centros universitarios. La fecha coincide, además, con el aniversario 81 del ingreso de Fidel a la Universidad de La Habana para comenzar sus estudios de Derecho.

Durante la actividad fueron reconocidos estudiantes por su participación activa en iniciativas promovidas por la Red Juvenil Comunitaria. Los reconocimientos destacaron el aporte de los jóvenes universitarios en diversos espacios sociales.

Asimismo, se entregaron carnés a nuevos miembros del Partido Comunista de Cuba, como parte del proceso de incorporación de jóvenes a las filas de la organización.

La Universidad de Camagüey, que se encamina hacia su 60 aniversario, comienza este nuevo período lectivo con el propósito de continuar la formación profesional y fortalecer la participación estudiantil en la vida universitaria y comunitaria. ( Viviannes Pérez Yumar/ estudiante de periodismo)