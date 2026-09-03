Megadance convierte a Camagüey en escenario de ritmos populares (+ FOTOS)

Camagüey- Megadance se convirtió en Camagüey en una fiesta colectiva de los ritmos populares cubanos y caribeños. La Escuela de Bailes Populares 1, 2, 3 a bailar, dirigida por Héctor Matos Caballero, congregó a estudiantes, trabajadores y público general en una coreografía masiva que transformó la danza en un punto de encuentro y participación ciudadana.

Con apenas dos años de creada, la escuela ya ha graduado a más de 480 bailadores. Su misión no es formar profesionales, sino rescatar en la comunidad el gusto por los ritmos nacionales y caribeños, y propiciar espacios de sana convivencia y participación activa. Megadance sirvió de escaparate para mostrar al público los contenidos de sus cursos: una coreografía de bachata de salón, una rueda de casino con diez parejas y, por vez primera, un bloque dedicado a la música disco.

Insertado en la programación cultural de verano del Consejo Provincial de las Artes Escénicas, el evento brindó a la comunidad una referencia clara de dónde acudir para compartir y despejar la mente, reafirmando la danza como un símbolo vivo de identidad y tradición en la ciudad de Camagüey.