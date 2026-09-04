5 de septiembre de 2026
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Filial de la Universidad de las Artes en Camagüey inicia curso con más de 120 alumnos

Aymee Amargós Gorrita02 minutos

Camagüey- La filial de la Universidad de las Artes en Camagüey dedica su quehacer a la formación de profesionales de la cultura en varias especialidades. Durante el acto de inicio del curso 2026-2027, se incorporaron nuevos alumnos en las modalidades diurna y por encuentro.

Reciben clases estudiantes procedentes desde Sancti Spíritus hasta Guantánamo, en las especialidades de Música, Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual, Arte Danzario y Técnico Medio Superior en Procesos Artísticos y Escénicos.

La institución cuenta con un claustro profesoral donde sobresalen másteres, doctores y representantes de la vanguardia artística. En ella radican las cátedras de Comunicación y Cultura Enrique José Varona, la Honorífica José Antonio Aponte, así como las cátedras Nicolás Guillén, Aurelia del Castillo y Fernando Alonso.

Más que un centro docente, es una puerta abierta que irradia acciones culturales hacia la comunidad. Con una matrícula superior a los 120 alumnos, la filial camagüeyana tendrá un curso semipresencial, fortalece su quehacer y se inserta de lleno en la vida cultural de la provincia.

Su proyecto formativo contempla el perfeccionamiento continuo, con el objetivo de elevar la preparación pedagógica y artística de sus estudiantes.

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