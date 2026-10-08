Este 8 de octubre se conmemora el aniversario 59 del asesinato del Guerrillero Heroico en La Higuera, en Bolivia, donde Ernesto Che Guevara fue capturado y ejecutado un día después de su última batalla en la Quebrada del Yuro. El Che, quien se convirtió en comandante legendario de la Revolución cubana, entregó su vida a la causa de la liberación latinoamericana, y su legado político, ético y revolucionario permanece vigente en nuestro pueblo.
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- «Hasta la victoria siempre», Cuba honra al Che