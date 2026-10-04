Encuentro en Camagüey a dos años de la entrada en vigor de la Ley de Comunicación Social

Camagüey.- A dos años de la entrada en vigor de la Ley 162/2023 de Comunicación Social, el Instituto de Información y Comunicación Social (ICS) en Camagüey convoca a un encuentro de balance y socialización de experiencias, previsto para el próximo 6 de octubre en la Casa de la Prensa de esta ciudad.

El espacio reunirá a comunicadores profesionales de instituciones y medios de la provincia, así como a directivos del ICS, con el propósito de intercambiar sobre los avances en la implementación de la norma, los retos persistentes y las buenas prácticas desarrolladas en el territorio.

La cita adquiere relevancia en un contexto donde la ley ha implicado un proceso de construcción colectiva que abarca los ámbitos organizacional, mediático y comunitario. En Camagüey, experiencias previas han evidenciado tanto potencialidades como desafíos en la materialización de los postulados de la legislación.

En encuentros de trabajo anteriores, comunicadores y directivos han coincidido en la necesidad de robustecer la aplicación de la norma, especialmente en escenarios de crisis, donde la comunicación oportuna, veraz y transparente resulta vital. Asimismo, se ha subrayado la importancia de gestionar la comunicación con mayor credibilidad y acierto, así como de estrechar los vínculos entre los medios fundamentales y las comunidades.

El encuentro del 6 de octubre se inserta en un proceso de evaluación del impacto real de la ley en el ejercicio profesional y la gestión comunicacional institucional, en el que también se valorarán los resultados de las alianzas estratégicas con organizaciones y actores clave en la implementación de la política de comunicación social en el territorio.

La Ley 162/2023 de Comunicación Social fue aprobada el 25 de mayo de 2023 por la Asamblea Nacional del Poder Popular y entró en vigor el 4 de octubre de 2024, 120 días después de su publicación en Gaceta Oficial, ocurrida el 5 de junio de ese mismo año.