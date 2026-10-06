Moderniza ETECSA en Camagüey radiobases para optimizar el servicio de telefonía móvil  

Camagüey- En respuesta a la creciente demanda de servicios móviles, especialistas de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) en Camagüey laboran para mejorar el funcionamiento de las radiobases ubicadas en los 13 municipios de la provincia.

Estas acciones incluyen el cambio progresivo de la matriz energética en los emplazamientos que dejan de funcionar debido a afectaciones eléctricas prolongadas.

Hasta el Consejo Popular Edén Juruquey, en la ciudad de Camagüey, llegaron brigadas y medios especializados de ETECSA. Según explicó al reportero Alex López Almaguer el ingeniero Edel Mendoza, jefe de la Red Inalámbrica de ETECSA en Camagüey, la misión está bien definida: realizar una actualización de la señal 4G en la banda de 18 MHz en una zona de elevado tráfico telefónico y frecuentes interrupciones.

En el momento de grabar este reportaje, técnicos reparadores laboraban en la planta de telefonía fija de Edén Juruquey para restablecer un número importante de servicios que estaban interrumpidos.

En otras áreas de la capital agramontina con mayor número de clientes, como el Reparto Buenos Aires, se trabajó en la incorporación de un cuarto sector de 4G que permite mejorar la cobertura.

El empleo de la energía fotovoltaica en estos emplazamientos, en un contexto marcado por el cerco energético que enfrenta el país, es una alternativa para minimizar las afectaciones en las radiobases.

El bloqueo de Estados Unidos impacta negativamente en las telecomunicaciones, de ahí que los técnicos de ETECSA realicen ingentes esfuerzos para hacer sostenibles estas inversiones y responder a las necesidades de 111 000 clientes de telefonía fija, 522 000 de servicios móviles y unos 20 306 de Nauta Hogar.