Apuesta Camagüey por una comunicación más participativa (+Fotos)

Camagüey.- Como un proceso de construcción colectiva y aprendizaje permanente se realizó hoy, en esta ciudad, el encuentro con motivo del segundo aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Comunicación Social, espacio dedicado al análisis de los avances, desafíos y responsabilidades que implica la implementación de ese marco jurídico en la provincia de Camagüey.

José Fermín Díaz Hernández, director del Instituto de Información y Comunicación Social (IICS) en el territorio, subrayó que la legislación no constituye un instrumento exclusivo para quienes laboran en el sector de la comunicación, sino que también concierne a la ciudadanía.

Llamó a continuar la preparación de todos los actores involucrados y a asumir las responsabilidades correspondientes, pues aseguró, el reto mayor radica en interpretar y aplicar cada día los principios establecidos en la ley.

El IICS en Camagüey promueve una gestión comunicacional que respeta la diversidad, fortalece la memoria colectiva y contribuye a la construcción de consensos sociales, añadió Díaz Hernández.

Durante la jornada, la máster en Ciencias Alicia María Sosa Velázquez, en su intervención titulada «La comunicación mediática. Los periodistas: Artillería pesada de la Revolución cubana», convocó a reflexionar sobre la importancia de crear nuevos espacios radiales y elevar las metas de capacitación de los profesionales.

Destacó también la necesidad de generar productos comunicativos capaces de trascender de la radio hacia las redes sociales, unir pensamiento y fuerza creativa, y rescatar historias de vida que permitan transmitir, en poco tiempo, mensajes de gran alcance.

Necesitamos enamorarnos y tener más participación, expresó la especialista al referirse a los desafíos que enfrenta actualmente la comunicación mediática.

Karla Gómez Castellanos, reconocida profesora de la Universidad de Camagüey, abordó la «Articulación de los ámbitos de la Ley de Comunicación Social», ponencia en la que resaltó la importancia de colocar a los públicos en el centro de las estrategias comunicacionales, identificar códigos afines y realizar estudios de recepción que permitan conocer el impacto de los mensajes.

Gómez Castellanos señaló que se ha avanzado en la implementación de la legislación, aunque resulta necesario continuar perfeccionando el trabajo, al tiempo que mencionó su inspiración en el legado de Fidel Castro como gran comunicador de la Revolución cubana.

Entre los principales resultados durante estos dos años sobresalen la capacitación masiva de comunicadores, la creación de un marco regulatorio integral para medios y entidades, así como el impulso a una mayor transparencia y profesionalización de la gestión comunicacional, aseguró la profesora.

El programa incluyó la presentación del tema «Comunicación en el ámbito hipermedia #CamagüeyComunica, una propuesta de acción comunicacional en redes sociales», desarrollado por los profesionales Yamylé Fernández Rodríguez y Manuel Alfredo Martínez Pérez, quienes expusieron alternativas dinámicas para fortalecer la presencia y articulación de los contenidos institucionales en los espacios digitales.

La celebración del segundo aniversario reafirmó la necesidad de construir una comunicación más participativa, profesional y cercana a los públicos, en correspondencia con los principios establecidos por la Ley de Comunicación Social y con los retos que impone el actual escenario mediático.

Texto y fotos: Dayessi García Sosa