Dodo’s Café se consolida como un espacio cultural de referencia para el disfrute juvenil

Camagüey- Un espacio de confluencia artística, el Dodo’s Café ofrece variadas propuestas esencialmente para los jóvenes.

Ubicado en el cine encanto en el centro histórico de la ciudad de Camagüey fue creado por el realizador audiovisual Keiter Castillo. También, aquí se realizan talleres, conferencias y proyecciones cinematográficas.

Durante la animación cultural participan artistas consagrados y noveles. Enriquecen su escenario con peñas habituales la agrupación vocal Desanndan , Dúo Novarte y América canta. Su enfoque inclusivo y contemporáneo responde a la demanda de espacios donde la cultura sea accesible y protagonista.

En el Dodo’s Café el público puede disfrutar desde una balada, el ritmo más movido o los éxitos musicales del momento. Un lugar donde que combina creatividad, cultura y diversión. ( Foto: Radio Vertientes)