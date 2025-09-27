27 de septiembre de 2025
Televisión Camagüey, Cuba

Canal provincial comunitario de Televisión en Camagüey, Cuba

Dodo’s Café se consolida como un espacio cultural de referencia para el disfrute juvenil

Aymee Amargós Gorrita01 minutos

Camagüey-  Un espacio de confluencia artística, el Dodo’s Café ofrece variadas propuestas  esencialmente para los jóvenes.

Ubicado en el cine encanto en el centro histórico de la ciudad de Camagüey fue creado por el realizador audiovisual Keiter Castillo. También, aquí se realizan talleres, conferencias y  proyecciones cinematográficas.

Durante la animación  cultural participan artistas consagrados y noveles. Enriquecen su escenario con peñas habituales la agrupación vocal Desanndan , Dúo Novarte y América canta. Su enfoque inclusivo y contemporáneo responde a la demanda de espacios donde la cultura sea accesible y protagonista.

En el  Dodo’s Café el público  puede disfrutar desde una  balada,  el ritmo más movido  o los éxitos musicales del momento. Un lugar  donde que combina creatividad,  cultura y diversión. ( Foto: Radio Vertientes)

 

