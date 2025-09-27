Avanza Camagüey en la digitalización del Sistema de Registros Civiles

Camagüey- En el Salón de Protocolo Nicolás Guillén de la Plaza de la Revolución Mayor General Ignacio Agramonte Loynaz de Camagüey, se reconocieron los avances de la provincia en la digitalización del Sistema de Registros Civiles.

Oscar Manuel Silvera Martínez, Ministro de Justicia, entregó reconocimientos a los territorios y trabajadores destacados en el escaneado de los asientos registrales, iniciado en marzo del pasado año.

Con el escaneado de 3657 tomos de Nacimiento, Matrimonio y Defunción se completó la digitalización de los más de 4 mil 600 existentes en el territorio camagüeyano.

El titular de Justicia significó el esfuerzo del personal involucrado en dicho procedimiento informático, sobre todo por el déficit energético que impacta en el proceso de transformación digital del sector.

El Registro Civil atesora en sus libros y archivos actos fundamentales de la vida de los ciudadanos. De ahí que el empeño inmediato es la publicación de los tomos en la plataforma Bienestar para uso público.