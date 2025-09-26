Periodistas cubanos respaldan a Venezuela

Camagüey.- La Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en la provincia de Camagüey manifestó hoy firme respaldo a la declaración del Gobierno Revolucionario de este país a la hermana República Bolivariana de Venezuela.

Como rechazo a los recientes ataques e intentos de injerencia del gobierno de los Estados Unidos, los profesionales de la prensa en esta región volvieron a manifestar su respaldo a la nación latinoamericana, víctima de una campaña mediática en contra de los intereses del pueblo.

En un acto de unidad que contó con la presencia de funcionarios del Partido y el Gobierno, corresponsales, periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en el territorio, se ratificó la convicción de que los pueblos de Cuba y Venezuela se mantienen unidos frente a las agresiones imperiales.

El Presidente de la UPEC en Camagüey, Juan Mendoza, destacó la importancia del rol de los comunicadores en el momento actual.

«Los periodistas cubanos estamos en la primera trinchera en la batalla comunicacional», afirmó Mendoza, subrayando la necesidad de contrarrestar las campañas mediáticas destinadas a desestabilizar a la nación venezolana.

“Desde hace dos jornadas nos estamos pronunciando para apoyar la declaratoria del Gobierno cubano a favor de Venezuela y en contra de la ingerencia de Estados Unidos. No es un apoyo coyuntural, es una posición de principios que nace de los profundos lazos históricos y de unidad que nos unen”, recalcó el dirigente.

Durante la convocatoria, se enfatizó en el significado estratégico de la solidaridad entre ambas naciones, forjada en la lucha común y materializada en mecanismos de integración como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Estos espacios, creados para defender la soberanía y promover la cooperación, son señalados como ejemplos vivientes de que una América Latina unida es posible.

El encuentro concluyó tras el compromiso de los periodistas camagüeyanos de continuar divulgando la verdad sobre Venezuela y de movilizar el apoyo consciente desde las redacciones y los medios.

Se reafirma que la solidaridad con la Revolución Bolivariana es un pilar fundamental de la política exterior y la convicción revolucionaria de Cuba.