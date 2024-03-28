Televisión Camagüey, Cuba

DE CAMAGÜEY
Inauguran exposición »Cien veces Fidel» en periódico camagüeyano
DE CUBA Y EL MUNDO
Asisten Raúl y Díaz-Canel al homenaje a Fidel en su centenario (Video)
CULTURALES
VIDEOS DE LA SEMANA
Finca La Liliana: referencia de agroecología en Cuba
La finca La Liliana, en el municipio camagüeyano de Jimaguayú,…
Organiza Telecentro Provincial Taller de Creación Audiovisual
El próximo mes de diciembre los realizadores de Televisión Camagüey,…
¿Cómo avanza el Proyecto Laif en Camagüey?
El proyecto LAIF (Latin America Investment Facility) tiene como objetivo…
Historias del Servicio de Neonatología del materno camagüeyano
Ubicada en la primera planta del Hospital Materno Ana Betancourt…
¿Cómo entrenan peloteros camagüeyanos con vistas a eliminatorias de talentos?
Un total de 13 peloteros camagüeyanos participarán en las eliminatorias…
Apicultura en Camagüey (Reporte Especial)
Los apicultores camagüeyanos realizan un gran esfuerzo para incrementar sus…
Impulsan en Camagüey iniciativas clave para enfrentar los retos demográficos
Los cambios en la estructura demográfica de Cuba constituyen hoy uno de los mayores desafíos para el desarrollo del país. El descenso de la fecundidad, el envejecimiento acelerado de la población, el aumento de la esperanza de vida y los…
La empatía como práctica diaria: un camino para fortalecer el tejido social
En los momentos en que la vida cotidiana se vuelve más compleja, la sociedad no solo se define por los recursos materiales disponibles, sino también por los valores humanos que logra sostener. Entre ellos, la solidaridad y la empatía ocupan…
Crecimiento y desarrollo infantil: una prioridad que no admite pausas
Hablar de salud infantil es hablar del presente y del futuro de cualquier sociedad. En la provincia de Camagüey, como en el resto del país, el crecimiento y desarrollo de los niños constituye una prioridad permanente dentro del sistema de…
TV Camagüey: canal provincial cubano que informa, educa y entretiene con contenidos culturales, sociales y comunitarios, conectando la tradición camagüeyana con la actualidad nacional
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