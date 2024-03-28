Televisión Camagüey, Cuba

La Habana.- El general de ejército, Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución cubana, encabezó este jueves en la capital, junto al primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el acto político-cultural por el centenario del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. A la conmemoración,…