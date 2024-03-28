14 de agosto de 2026
Noticias aleatorias

Televisión Camagüey, Cuba

TV Camagüey: canal provincial cubano que informa, educa y entretiene con contenidos culturales, sociales y comunitarios, conectando la tradición camagüeyana con la actualidad nacional
Titulares

Inicio

DE CAMAGÜEY

Inauguran exposición ''Cien veces Fidel'' en periódico camagüeyano.
Noticias de CamagüeyPolítica y gobierno

Inauguran exposición »Cien veces Fidel» en periódico camagüeyano

Ago 13, 2026
La Habana.- En el marco del natalicio del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, el periódico Adelante inauguró la exposición Cien Veces Fidel, muestra que une, desde la narración periodística y el lente de los fotógrafos, la historia del Comandante con la tierra de los tinajones. TV Camaguey
Leer más
DestacadasNoticias de CamagüeySalud

Los »Guerreros del Asfalto» brindan una vez más apoyo al sector de la salud camagüeyano

TV Camaguey Ago 12, 2026
DestacadasEconomíaNoticias de Camagüey

Camagüey acciona contra precios abusivos y especulativos

TV Camaguey Ago 11, 2026
Noticias de Camagüey

Inaugurada 34 Feria Internacional del Libro de La Habana

Prensa Latina (PL) Ago 10, 2026
Noticias de CamagüeySociedad

Camagueyanos recuerdan a Fidel

TV Camaguey Ago 10, 2026

DE CUBA Y EL MUNDO

Asisten Raúl y Díaz-Canel al homenaje a Fidel en su centenario (Video)
DestacadasNoticias de CubaPolítica y Gobierno

Asisten Raúl y Díaz-Canel al homenaje a Fidel en su centenario (Video)

TV Camaguey Ago 13, 2026
La Habana.- El general de ejército, Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución cubana, encabezó este jueves en la capital, junto al primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el acto político-cultural por el centenario del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. A la conmemoración,…
Leer más
Cuba – EE.UU.DestacadasNoticias de Cuba

Cuba rechaza acto de subordinación del gobierno de República Dominicana a la política agresiva de los Estados Unidos

CubaMINREX Ago 13, 2026
Cuba – EE.UU.Noticias de CubaPolítica y GobiernoSociedad

Observatorio de Guerra No Convencional contra Cuba: Saturación cognitiva y laboratorios de intoxicación en tiempos de asedio

Cubadebate Ago 12, 2026
DestacadasNoticias de CubaPolítica y Gobierno

«Fidel por siempre»: la solidaridad con Cuba se reafirma en La Habana con más de 1.500 delegados de 63 países

Razones de Cuba Ago 12, 2026
CulturalesNoticias de CubaPolítica y Gobierno

El legado de Fidel nos interpela hoy con más fuerza que nunca

Cubadebate Ago 11, 2026

CULTURALES

Sangre Gitana celebra sus 25 años como compañía danzaria.

Sangre Gitana celebra sus 25 años como compañía danzaria

Realiza Talleres de Verano el proyecto sociocultural Golpe a Golpe

Realiza Talleres de Verano el proyecto sociocultural Golpe a Golpe

Reconoce Oficina del Historiador a graduados en Preservación y Gestión del Patrimonio Cultural

Reconoce Oficina del Historiador a graduados en Preservación y Gestión del Patrimonio Cultural

Despliega Compañía Camagua su colorido en festivales de Europa

Despliega Compañía Camagua su colorido en festivales de Europa

Sonrisas y aprendizaje: así fue el taller de magia que encantó a niños camagüeyanos

Sonrisas y aprendizaje: así fue el taller de magia que encantó a niños camagüeyanos

«Pequeños Soñadores» sopla seis velas entre arte, familia y grandes premios

«Pequeños Soñadores» sopla seis velas entre arte, familia y grandes premios

VIDEOS DE LA SEMANA

Finca La Liliana: referencia de agroecología en Cuba

Finca La Liliana: referencia de agroecología en Cuba

La finca La Liliana, en el municipio camagüeyano de Jimaguayú,…

Leer más
Organiza Telecentro Provincial Taller de Creación Audiovisual

Organiza Telecentro Provincial Taller de Creación Audiovisual

El próximo mes de diciembre los realizadores de Televisión Camagüey,…

Leer más
¿Cómo avanza el Proyecto Laif en Camagüey?

¿Cómo avanza el Proyecto Laif en Camagüey?

El proyecto LAIF (Latin America Investment Facility) tiene como objetivo…

Leer más
Historias del Servicio de Neonatología del materno camagüeyano

Historias del Servicio de Neonatología del materno camagüeyano

Ubicada en la primera planta del Hospital Materno Ana Betancourt…

Leer más
¿Cómo entrenan peloteros camagüeyanos con vistas a eliminatorias de talentos?

¿Cómo entrenan peloteros camagüeyanos con vistas a eliminatorias de talentos?

Un total de 13 peloteros camagüeyanos participarán en las eliminatorias…

Leer más
Apicultura en Camagüey (Reporte Especial)

Apicultura en Camagüey (Reporte Especial)

Los apicultores camagüeyanos realizan un gran esfuerzo para incrementar sus…

Leer más
Impulsan en Camagüey iniciativas clave para enfrentar los retos demográficos
ComentarioDestacadasEspeciales

Impulsan en Camagüey iniciativas clave para enfrentar los retos demográficos

María del Carmen Fuentes Jul 26, 2026 2 min read

Los cambios en la estructura demográfica de Cuba constituyen hoy uno de los mayores desafíos para el desarrollo del país. El descenso de la fecundidad, el envejecimiento acelerado de la población, el aumento de la esperanza de vida y los…

Leer más
La empatía como práctica diaria: un camino para fortalecer el tejido social
ComentarioDestacadasEspeciales

La empatía como práctica diaria: un camino para fortalecer el tejido social

María del Carmen Fuentes Jun 28, 2026 2 min read

En los momentos en que la vida cotidiana se vuelve más compleja, la sociedad no solo se define por los recursos materiales disponibles, sino también por los valores humanos que logra sostener. Entre ellos, la solidaridad y la empatía ocupan…

Leer más
Crecimiento y desarrollo infantil: una prioridad que no admite pausas
ComentarioDestacadasEspeciales

Crecimiento y desarrollo infantil: una prioridad que no admite pausas

María del Carmen Fuentes Jun 27, 2026 3 min read

Hablar de salud infantil es hablar del presente y del futuro de cualquier sociedad. En la provincia de Camagüey, como en el resto del país, el crecimiento y desarrollo de los niños constituye una prioridad permanente dentro del sistema de…

Leer más
TV Camagüey

TV Camagüey: canal provincial cubano que informa, educa y entretiene con contenidos culturales, sociales y comunitarios, conectando la tradición camagüeyana con la actualidad nacional

Haz click en el enlace para suscribirte a nuestro canal YouTube:

Haz click en este enlace para suscribirte a nuestro canal YouTube