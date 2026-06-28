La empatía como práctica diaria: un camino para fortalecer el tejido social

En los momentos en que la vida cotidiana se vuelve más compleja, la sociedad no solo se define por los recursos materiales disponibles, sino también por los valores humanos que logra sostener. Entre ellos, la solidaridad y la empatía ocupan un lugar esencial.

En el día a día, la solidaridad y la empatía se expresan en acciones concretas: en el vecino que comparte, en quien ofrece ayuda a una persona mayor, en la familia que se reorganiza para apoyar a otro hogar, o en quienes, aun con limitaciones, encuentran la manera de acompañar a los demás. Son gestos pequeños, pero significativos, que sostienen la vida comunitaria.

Sin embargo, junto a estas expresiones positivas también aparecen actitudes que debilitan el tejido social. La indiferencia ante las necesidades ajenas, el individualismo excesivo, la falta de respeto en la convivencia cotidiana o la tendencia a priorizar solo el beneficio personal erosionan esos vínculos que tanto esfuerzo cuesta mantener.

Estas conductas no siempre nacen de la mala intención, pero sí tienen consecuencias visibles: aumentan la distancia entre las personas, dificultan la cooperación y debilitan la capacidad colectiva de enfrentar las dificultades.

Por eso, la empatía no puede entenderse como un valor abstracto, sino como una práctica diaria. Implica reconocer que cada persona enfrenta realidades distintas y que la convivencia se sostiene cuando existe respeto mutuo, sensibilidad y disposición a ayudar.

En contextos complejos como el de Cuba, la solidaridad no es automática: se construye y se sostiene con voluntad, responsabilidad y conciencia colectiva. Y no se trata de idealizar la realidad, sino de reconocer la capacidad de las personas para apoyarse aun en medio de las limitaciones, y al mismo tiempo señalar la importancia de no normalizar actitudes que debiliten esa cohesión social.

La vida en comunidad se fortalece cuando los valores positivos se convierten en norma y no en excepción. Y es en las calles camagüeyanas de hoy donde esa elección se vuelve más significativa.

Al final, la solidaridad y la empatía no son solo valores éticos: son también un sostén silencioso que permite continuar adelante como sociedad.