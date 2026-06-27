Crecimiento y desarrollo infantil: una prioridad que no admite pausas

Hablar de salud infantil es hablar del presente y del futuro de cualquier sociedad. En la provincia de Camagüey, como en el resto del país, el crecimiento y desarrollo de los niños constituye una prioridad permanente dentro del sistema de salud, especialmente desde la Atención Primaria.

Sin embargo, las condiciones actuales de la vida cotidiana imponen retos que no pueden ser ignorados. Factores como la alimentación, la disponibilidad de recursos básicos, la organización familiar y el acceso oportuno a los servicios de salud influyen directamente en indicadores esenciales como el peso, la talla, el desarrollo cognitivo y la aparición de enfermedades prevenibles en la infancia.

En este contexto, la Atención Primaria de Salud desempeña un papel decisivo. El médico y la enfermera de la familia no solo atienden enfermedades cuando aparecen, sino que realizan un seguimiento sistemático del crecimiento infantil, identificando a tiempo desviaciones como el bajo peso, la anemia o el llamado fallo de medro. Esta detección precoz permite intervenir antes de que los problemas se conviertan en situaciones complejas o irreversibles.

No obstante, la eficacia de este sistema depende en gran medida de la participación activa de la familia. La lactancia materna, la alimentación adecuada según la edad, la incorporación progresiva de alimentos de distintas texturas y el cumplimiento de las consultas programadas son elementos fundamentales que no pueden sustituirse. La prevención comienza en el hogar y se consolida en la comunidad.

También es importante reconocer que la salud infantil no se limita a la ausencia de enfermedad. Incluye el bienestar integral del niño: su desarrollo físico, emocional y social. Por ello, factores del entorno como la higiene, el acceso al agua segura, las condiciones energéticas del hogar y la educación sanitaria influyen de manera directa en la capacidad de las familias para sostener hábitos saludables.

Cuando estos elementos se ven afectados, la prevención adquiere aún más valor. No siempre se trata de grandes recursos, sino de decisiones cotidianas: garantizar la lactancia en los primeros meses de vida, ofrecer una alimentación variada y suficiente dentro de las posibilidades reales, observar los signos de alerta en el crecimiento y acudir oportunamente al sistema de salud.

El enfoque actual de la Atención Primaria en Cuba se basa precisamente en esa cercanía con la comunidad. No se espera a que el problema sea grave; se trabaja para evitar que aparezca o para detectarlo en sus etapas iniciales. Ese es el principio que sostiene la estrategia de salud infantil: prevenir antes que curar.

En definitiva, la salud de los niños en las condiciones actuales no depende de un solo factor, sino de la articulación entre el sistema de salud, la familia y la comunidad. Mantener ese equilibrio es esencial para asegurar que cada niño pueda crecer y desarrollarse de forma adecuada.

Cuidar la infancia es, en última instancia, cuidar el futuro.