21 de julio de 2026
Noticias aleatorias

Televisión Camagüey, Cuba

TV Camagüey: canal provincial cubano que informa, educa y entretiene con contenidos culturales, sociales y comunitarios, conectando la tradición camagüeyana con la actualidad nacional

Despliega Compañía Camagua su colorido en festivales de Europa

Aymee Amargós Gorrita01 minutos

Camagüey- Un recorrido por los diferentes ritmos que conforman la identidad musical cubana presenta la Compañía Folklórica Camagua en los festivales internacionales de folclore de Europa.

La agrupación participa en España y Francia en una gira organizada por la Asociación de Festivales del Sur. Exhibe para el público los espectáculos Clave, Guateque y Son, Homenaje, Caballero, que suene su música por siempre y Caribe soy.

Estos festivales, de carácter no competitivo, permiten que agrupaciones de diversas regiones del mundo compartan sus herencias culturales. La Compañía Folklórica Camagua, con su ritmo y colorido, recrea obras representativas de la cultura popular cubana a través de la danza y la música.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias relacionadas