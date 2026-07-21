Despliega Compañía Camagua su colorido en festivales de Europa

Camagüey- Un recorrido por los diferentes ritmos que conforman la identidad musical cubana presenta la Compañía Folklórica Camagua en los festivales internacionales de folclore de Europa.

La agrupación participa en España y Francia en una gira organizada por la Asociación de Festivales del Sur. Exhibe para el público los espectáculos Clave, Guateque y Son, Homenaje, Caballero, que suene su música por siempre y Caribe soy.

Estos festivales, de carácter no competitivo, permiten que agrupaciones de diversas regiones del mundo compartan sus herencias culturales. La Compañía Folklórica Camagua, con su ritmo y colorido, recrea obras representativas de la cultura popular cubana a través de la danza y la música.