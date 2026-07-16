«Pequeños Soñadores» sopla seis velas entre arte, familia y grandes premios

Camagüey- En pleno auge de las actividades veraniegas, el proyecto de artes visuales “Pequeños Soñadores” celebró su sexto aniversario con un vibrante evento en la Oficina del Historiador de la ciudad agramontina. La cita reunió a pequeños artistas, familias y amigos en una jornada que desbordó color, creatividad y emociones.

Los niños, protagonistas indiscutibles de la jornada, contagiaron de entusiasmo a todos los presentes, en especial a Isel Cano Tamayo, Instructora de Arte y alma máter del proyecto. Más que un espacio para aprender técnicas de plástica, “Pequeños Soñadores” se ha convertido en un verdadero tesoro de sentimientos y descubrimientos para la infancia.

Durante el encuentro, se reconoció el talento y la dedicación de los pequeños, así como el incondicional apoyo de las familias. La diversión estuvo garantizada con las actuaciones del Payaso Poti y la Compañía de Animación “Había una Vez”, que mantuvieron la magia en cada instante. Además, se llevó a cabo la premiación del concurso “En donde crece la palma”, convocado por la Asociación de Amigos de José Martí, en el que los infantes participaron en tres categorías por edades y obtuvieron varios premios y menciones especiales.

Actualmente, “Pequeños Soñadores” está integrado por 28 niños de entre 4 y 12 años, distribuidos en dos talleres donde exploran diversas técnicas de artes plásticas y experimentan con una amplia gama de materiales. Pero su labor va más allá del aula: a lo largo de seis años, el grupo ha realizado múltiples excursiones y vivencias inolvidables que han ampliado su mirada del mundo y les han permitido apreciar el arte desde perspectivas muy diversas.

Hoy, el proyecto sigue creciendo con nuevos alumnos que llegan a través de convocatorias abiertas, mientras que los veteranos —fundadores de esta aventura— continúan cosechando exitosos resultados en concursos. Estos logros son la prueba fehaciente de que, cuando el arte se trabaja con amor, las manos se convierten en instrumentos de inspiración y las obras, en reflejos del alma infantil.