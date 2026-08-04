Canciller de Cuba califica de genocida bloqueo de EE.UU.

La Habana.- El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, calificó hoy de genocida el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, al referirse en sus redes sociales a la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

“Las desconexiones del SEN son consecuencias directas del genocida bloqueo de Estados Unidos contra #Cuba, en particular del cerco energético”, escribió el canciller en su cuenta de Facebook.

Rodríguez añadió en su mensaje que esa represalia no solo impide la libre importación de combustibles, pues “(…) también bloquea la entrada a nuestro país de partes y piezas necesarias para el SEN, impide la colaboración con expertos de otras naciones y dificulta el acceso a financiamiento internacional”.

Este lunes, por séptima ocasión, en lo que va del año en curso, el sistema colapsó durante el proceso de restablecimiento del vital servicio debido a “los eventos meteorológicos existentes”, que afectaron la red e incidieron directamente en las unidades generadoras, según la Unión Eléctrica (UNE).

El sábado último a las 18:07, hora local, ocurrió la caída parcial del SEN por disparos en las líneas de 220 kilovatios de las provincias de Matanzas, Cienfuegos y entre Matanzas y Villas Clara, lo cual provocó afectaciones en todo el occidente del país.

Al día siguiente, a las 10:43 de la noche, nuevamente el SEN dejó sin el servicio eléctrico a todo el país.

Cuando ya se había «avanzado» en el arranque de algunas unidades generadoras, ocurrió un nuevo percance que obligó a recomenzar con la entrada de las centrales de «ciclo combinado» a partir del gas acompañante de los pozos de petróleo, según reportó la UNE.

La cartera de Energía y Minas confirmó que no cuenta con combustible suficiente para mantener en funcionamiento una red de pequeñas estaciones de generación, y las obsoletas centrales termoeléctricas operan solo con el denso crudo nacional.

Se agudizó la crisis energética que atraviesa el país, luego de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, en la cual fue secuestrado el presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

Igualmente, el 29 de enero el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, anunció la imposición de grandes aranceles adicionales a los países que suministren petróleo a la isla.

Al intervenir en el VII Periodo Ordinario de sesiones de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, denunció que en los últimos siete meses entró a Cuba un solo barco con hidrocarburo.

El jefe de Estado atribuyó la grave crisis energética que atraviesa el país a la asfixia económica impuesta por Washington con el objetivo de provocar un estallido social.

“Las implicaciones económicas y sociales de ese castigo colectivo, son humanamente insoportables”, escribió el jefe de Estado en X.